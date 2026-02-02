Un giovane di 22 anni è stato il primo fermato dopo l’assalto a un agente di polizia a Torino. La scena si ripete: gruppi di ragazzini, molti ancora minorenni, si lanciano contro le forze dell’ordine in modo organizzato. La violenza sembra pianificata, come parte di una strategia più grande. La polizia sta cercando di fare luce su questa vera e propria guerriglia urbana, mentre tra i ragazzi si nota una certa ideologia che li spinge all’azione.

Il primo arrestato per l’assalto al poliziotto ha 22 anni, un giovanissimo. La teppaglia che abbiamo visto in azione a Torino è in gran parte composta da squadracce di ragazzini con la segatura ideologica in testa e un’organizzazione da guerriglia urbana. Sono culturalmente uno Zero Calcare, il loro massimo filosofo si chiama Francesca Albanese, il simbolo della «resistenza» è Yahya Sinwar, il macellaio di Khan Yunis, la mente della strage del 7 ottobre, eliminato da un drone dell’esercito israeliano a Rafah. Questa galassia farneticante va studiata, mastica parole che trasforma in guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La strategia del caos dei "bravi ragazzi"

