Nel fine settimana appena passato, Roma e Torino sono state al centro di tensioni e proteste. A Montecitorio, un gruppo di manifestanti ha occupato la sala stampa, mentre a Torino si sono verificati scontri tra diverse fazioni. L’attenzione si concentra ora sulla situazione politica e sulla presenza di movimenti che si oppongono a ogni forma di fascismo. La città si prepara a una settimana intensa, tra proteste e dibattiti pubblici.

Roma, 2 feb – Tra gli scontri a Torino e la sala stampa occupata a Montecitorio il fine settimana appena concluso è stato sicuramente un fine settimana all’insegna dell’ antifascismo. Non è un caso che quando si tratta di giustificare violenze, sopraffazioni, censure, comportamenti mafiosi, la sinistra tiri fuori dall’armadio proprio l’antifascismo, quasi fosse una formula magica, un lasciapassare, un tana libera tutti. Ma quello su cui ci vogliamo concentrare non è l’intolleranza rossa e la sua innegabile ipocrisia, quanto piuttosto l’equazione tra antifascismo e passatismo. Il commento di Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La muffa antifascista

IL SENSO DELLA MASSA PER LA MUFFA Nelle ultime settimane, due vecchi e ammuffiti arnesi sono stati tolti dalla naftalina e inviati a marciare e marcire nelle piazze: i nostalgici del neofascismo e la sinistra antagonista. Chi non ha la capacità di scorgere la facebook