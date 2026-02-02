La Croccante Calabrese apre i battenti in Germania. Dopo aver conquistato il mercato italiano, il marchio punta ora a crescere oltre i confini nazionali. La strategia prevede di portare il gusto autentico della pizza calabrese anche nel cuore dell’Europa, con un progetto che mira a rafforzare l’identità del prodotto. I primi negozi sono già in fase di preparazione, e gli imprenditori sono fiduciosi di far conoscere la loro specialità anche all’estero.

La Croccante Calabrese, marchio registrato che ha già conquistato il mercato nazionale, sbarca in Germania con un progetto ambizioso che va oltre la semplice espansione commerciale. Il debutto ufficiale in territorio tedesco è previsto per la primavera del 2026, con l’apertura di almeno tre punti vendita in regioni strategiche come Baviera e Renania del Nord-West. Il successo del prodotto non si basa solo sulla qualità del pane, ma su un modello di impresa che unisce identità territoriale, innovazione tecnologica e sostenibilità. Il cuore della ricetta risiede in un impasto realizzato con farine selezionate e lievito madre “A’Levatina”, ottenuto da frumento intero e privo di additivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Croccante Calabrese sbarca in Germania: il futuro della pizza è identitario

Approfondimenti su Croccante Calabrese

Ultime notizie su Croccante Calabrese

