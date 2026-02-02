Juventus Bremer come Bonucci | record per il difensore bomber

Gleison Bremer segna un nuovo record per la Juventus, raggiungendo Leonardo Bonucci come difensore con più gol della squadra. Il brasiliano ha dimostrato di essere una presenza importante in attacco, e i numeri confermano il suo ruolo. La società e i tifosi osservano con attenzione, mentre Bremer continua a mettere a segno gol decisivi.

