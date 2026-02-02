Juventus Bremer come Bonucci | record per il difensore bomber
Gleison Bremer segna un nuovo record per la Juventus, raggiungendo Leonardo Bonucci come difensore con più gol della squadra. Il brasiliano ha dimostrato di essere una presenza importante in attacco, e i numeri confermano il suo ruolo. La società e i tifosi osservano con attenzione, mentre Bremer continua a mettere a segno gol decisivi.
Gleison Bremer difensore bomber come Leonardo Bonucci. I numeri del brasiliano e il primato condiviso con Bonucci. I numeri del difensore-bomber brasiliano Con la doppietta messa a segno contro il Parma, il difensore brasiliano raggiunge due traguardi simbolici ma significativi: 11 gol con la maglia della Juventus e 21 reti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
