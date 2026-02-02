Justin Bieber si presenta ai Grammy 2026 indossando solo boxer in seta e calzini. Per la prima volta dal 2022, il cantante sale sul palco per esibirsi con il suo nuovo singolo Yukon, tratto dal suo settimo album. La performance ha attirato subito l’attenzione di tutti, tra sorprese e applausi.

Per la prima volta dal 2022, domenica sera Justin Bieber è salito sul palco dei Grammy per eseguire Yukon, il sensuale secondo singolo tratto dal suo settimo album in studio, Swag. È stata una performance essenziale sotto molti aspetti: Bieber — a torso nudo, con addosso solo un paio di boxer in seta azzurro pallido e calzini neri del suo stesso brand, Skylrk, e una chitarra elettrica viola a tracolla che ha pizzicato con parsimonia — ha cantato il brano minimale sotto un unico fascio di luce. La canzone, candidata al Grammy per la miglior performance R&B (ma sconfitta dal successo di Kehlani Folded durante un segmento pre-trasmissione), ha segnato il ritorno alle esibizioni dal vivo pubbliche per Biebs, il cui vero e proprio comeback avverrà in aprile, quando sarà headliner al Coachella ( Swag era in lizza per diversi altri premi di alto livello, incluso l’album dell’anno). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Justin Bieber ha indossato boxer in seta e calzini per esibirsi ai Grammy 2026

Approfondimenti su Justin Bieber

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Justin Bieber

Argomenti discussi: Grammy 2026, trionfi e proteste: Bad Bunny album dell’anno, Billie Eilish miglior canzone con ‘Wildflower’, e il messaggio ICE out; Dangerous Bunny e Kendrick Lamar vincono alla grande alla cerimonia dei Grammy piena di sentimento anti-ICE; Grammy 2026, i look più belli sul red carpet, da Lady Gaga a Chappell Roan ed Harry Styles; Dalle piume di Lady Gaga all'abito topless di Chapelle Roan: la sfilata delle star ai Grammy.

Sfortunatamente Justin Bieber non ha vinto nella categoria “Best R&B Performance” con “YUKON” ai #GRAMMYS 2026. x.com

Dai grandi ritorni come Justin Bieber alle nuove icone pop come Sabrina Carpenter: ecco la lista completa degli artisti pronti a infiammare la notte di Los Angeles. - facebook.com facebook