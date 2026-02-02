JFK vs Ford | cosa cambia nella nuova super-portaerei Usa

Mercoledì 28 gennaio, la portaerei statunitense “John Fitzgerald Kennedy” ha iniziato le sue prime prove in mare. È una nuova nave della classe Ford, e rappresenta un passo avanti per la Marina americana. La nave ha navigato per la prima volta nelle acque, dimostrando che è pronta a entrare in azione. Le prove sono un momento importante prima di portare l’unità in servizio attivo.

Mercoledì 28 gennaio la nuova portaerei statunitense "John Fitzgerald Kennedy" (JFK) della classe Ford ha cominciato le sue prime prove in mare. Si tratta della seconda unità di questa classe, impostata nel 2015 e varata nel 2019, che però è leggermente diversa rispetto alla Ford. La marina statunitense, insieme ai cantieri navali Huntington Ingalls di Newport News (Virginia), ha infatti apportato delle modifiche per migliorare la portaerei dopo che la "Ford" - unità capoclasse - aveva dimostrato alcune problematiche di rilievo che ne hanno ritardato e stanno ancora ritardando la piena operatività.

