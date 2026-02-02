Il riscatto identitario in Francia | tra orgoglio nazionale e rischi di esclusione sociale

In Francia, cresce la voglia di riscoprire l’orgoglio nazionale. Sempre più persone mostrano un senso di appartenenza forte, ma questa ondata di nazionalismo fa anche nascere preoccupazioni. Alcuni temono che questa spinta possa portare ad esclusione sociale e divisioni più profonde nella società.

In Francia, un’onda crescente di sentimenti nazionali sta ridefinendo il concetto di appartenenza collettiva, ma al contempo solleva preoccupazioni su un possibile scivolamento verso forme di esclusione sociale. Il fenomeno, che si è accentuato negli ultimi anni, non è un semplice ritorno al passato, bensì una rielaborazione del modello repubblicano in risposta a mutamenti demografici, economici e culturali. L’identità francese, tradizionalmente fondata su principi di uguaglianza, laicità e cittadinanza universale, si sta confrontando con nuove domande: chi è davvero “francese”? E in che modo il senso di appartenenza può coesistere con la diversità? L’ascesa del nazionalismo in chiave culturale e sociale si è manifestata in una serie di politiche e dibattiti pubblici che pongono al centro la lingua, i valori laici e la storia condivisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

