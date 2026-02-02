Il microeolico che funziona anche vicino ai luoghi di consumo

In Italia si lavora per far funzionare anche vicino ai centri di consumo il microeolico. La tecnologia permette di produrre energia dal vento in aree urbane e industriali, dove il fotovoltaico non basta. Tuttavia, nei territori più avanzati con il fotovoltaico, resta un vuoto energetico durante la notte e le giornate nuvolose. Le fonti rinnovabili ancora non coprono tutto, e le aziende cercano soluzioni per riempire queste lacune.

NEI TERRITORI più maturi per il fotovoltaico resta un "vuoto" energetico: la notte, i giorni coperti, le ore in cui i carichi produttivi non coincidono con l'irraggiamento. È qui che si inserisce Gevi, startup toscana fondata nel 2022 da tre ingegneri — Emanuele Luzzati (ceo e head of engineering), Edoardo Simonelli (head of products) e Soufiane Essakhi (head of operations) — con l'obiettivo di portare il microeolico vicino ai luoghi di consumo: fabbriche, aziende agricole, logistica e contesti urbani. L'idea è semplice: affiancare il solare con una tecnologia eolica distribuita, silenziosa e a km zero, capace di lavorare in sinergia per rendere più resiliente l'autoproduzione elettrica.

