Il mantra del sistema economico

In Italia, il dibattito sul sistema economico torna a essere centrale, anche se spesso si parla senza approfondire. La crisi e le difficoltà quotidiane portano a chiedersi come funziona davvero l’economia e chi ne beneficia. Molti cittadini si sentono lasciati indietro, mentre le scelte di pochi continuano a guidare le politiche. La domanda è semplice: qual è il modello che abbiamo e dove ci sta portando?

di Annamaria Spina Ogni epoca ha costruito la propria economia a partire da una certa idea di “essere umano” . spesso implicita, raramente dichiarata. Non esistono modelli economici “neutri”, perché prima ancora di organizzare risorse, mercati e scambi, l’economia organizza il modo in cui una società riconosce valore alle persone. Decide chi conta, cosa conta, cosa può essere sacrificato e cosa no. In questo senso, l’economia non è soltanto una tecnica dei mezzi, ma una scienza delle condizioni di possibilità della convivenza. La modernità economica ha scelto l’efficienza come criterio sovrano.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Sistema Economico Il presidente di Confcommercio Abruzzo: "Puntare sul turismo per lo sviluppo del sistema economico" Il sistema sportivo italiano tra business, innovazione e sviluppo economico Il sistema sportivo italiano rappresenta un settore in crescita che coniuga passione e sviluppo economico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. L Architettura del Successo - Retefin.it - Ultime notizie su Sistema Economico Argomenti discussi: Il mantra del mandate più agenti!: ecco perché l'appello del presidente del Q5 Ferraro non affronta la radice del problema; Verdura di stagione; Farmacie convenzionate con il sistema sanitario, Riccardi: Ruolo chiave per alleggerire i reparti in affanno; Logistica, fatturato a 112,4 miliardi (+1,9%): La spinta è arrivata grazie agli Stati Uniti. Il mantra del sistema economicodi Annamaria Spina Ogni epoca ha costruito la propria economia a partire da una certa idea di essere umano… spesso implicita, raramente dichiarata. Non esistono modelli economici neutri, perché pr ... ildenaro.it TECAM srl, in occasione del convegno ManTra - Associazione Manutenzione Trasporti a Bologna, ha allestito un mezzo con il sistema Backeye®360 AI di Brigade Electronics Inc, offrendo ai partecipanti una prova sul campo delle potenzialità della visione arti - facebook.com facebook

