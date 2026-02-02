Il Diavolo Veste Prada 2 | Online il nuovo trailer ufficiale! Trama e data d’uscita del sequel

Dopo vent’anni dal primo film, i fan possono finalmente vedere il nuovo trailer di “Il Diavolo Veste Prada 2”. La casa di produzione ha appena pubblicato le prime immagini del sequel, che si prepara a tornare nelle sale. La notizia fa già parlare di nuovo di moda e cinema, con grande entusiasmo tra gli appassionati.

Il momento che ogni appassionato di moda e cinema aspettava è finalmente arrivato. A vent’anni dal debutto del cult originale, 20th Century Studios ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale di “Il Diavolo Veste Prada 2”. Il sequel vedrà il ritorno delle iconiche protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt in una sfida all’ultimo outfit che promette di ridefinire il concetto di glamour moderno. La trama: Miranda Priestly contro il declino della carta stampata. Il nuovo capitolo ci riporta nei corridoi (ormai meno affollati) della rivista Runway. Miranda Priestly (Meryl Streep), la leggendaria ed inflessibile direttrice, deve fare i conti con la crisi dell’editoria tradizionale e un’industria digitale che corre troppo veloce. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

