Il commento di mister Gori Duro con la squadra dopo il pari Mi hanno dato una gran risposta
Dopo quattro turni di squalifica, Mattia Gori torna in campo e si prende la scena. Il mister non si nasconde e si mostra duro con la squadra dopo il pareggio. Tuttavia, i giocatori rispondono presente e regalano un’ottima prestazione, portando a casa i tre punti. Gori commenta soddisfatto, sottolineando la grande risposta dei suoi.
Mattia Gori rientrava dopo 4 turni di squalifica e i suoi gli hanno regalato una grande prova e i tre punti. "Abbiamo giocato un’ottima gara – spiega – e l’approccio è stato decisivo, abbiamo creato 3-4 palle gol nei primi primi 35’ aldilà del gol di Dodaro. Poi la gara si è equilibrata perché loro sono una squadra forte e con grandi individualità, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Dopo lo 0-0 col Tuttocuoio ero stato un po’ duro con la squadra per la prima volta, perché pur su un campo impossibile potevamo trovare qualcosa per vincere e loro hanno risposto con una grandissima gara". In attesa che gli attaccanti tornino a segnare ci hanno pensato Dodaro e Camara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
