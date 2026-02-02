Iannone e i vibratori sul letto | pubblica lo scatto poi cancella tutto Ecco la foto

Andrea Iannone torna sulle prime pagine per un gesto che ha fatto discutere. Qualcuno ha scattato una foto in cui si vede il motociclista a letto con dei vibratori, poi l’ha pubblicata online e subito cancellata. La scena ha fatto il giro del web, alimentando rumors sulle sue abitudini private. Iannone, che in passato è stato al centro di gossip per le sue relazioni con Belén Rodriguez, Giulia De Lellis ed Elodie, ora si trova di nuovo sotto i riflettori per un episodio apparentemente senza filtri.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. De Sica è un criminilogo: “Pensare prima di parlare? In molti dovrebbero farlo, ultimamente” Nelle ultime settimane - più che in passato - è al centro del gossip. Lui è Andrea Iannone. Classe 1989, motociclista noto alla cronaca rosa per le sue relazioni con volti noti dello spettacolo: la showgirl Belén Rodriguez, l'influencer Giulia De Lellis e poi la cantante Elodie. Con lei la storia sarebbe finita da poco. I due non hanno mai confermato (né smentito) i pettegolezzi. Così facendo le indiscrezioni - variegate, a volte contrastanti - sono aumentate.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Iannone Gossip

Recenti indiscrezioni suggeriscono una possibile relazione tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone.

Durante una diretta di Ballando con le stelle, Christian De Sica ha pubblicato sui social un commento scherzoso rivolto a Milly Carlucci, poi rimosso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Iannone Gossip

Argomenti discussi: Iannone amaro dopo la rottura con Elodie: like di Rocío e foto dei vibratori rimossa; Iannone rompe il silenzio sul caso Elodie tra like misteriosi e censure; Iannone deluso dopo la rottura con Elodie, like di Rocío e rimozione della foto dei vibratori.

DANDOLO INDOVINELLI- IANNONE E LA FOTO CON DUE VIBRATORI-LA CANTANTE SENZA MUTANDE,ELETTRA,FERILLI E x.com

Iannone amaro su Elodie: il gesto inaspettato di Rocio e la foto imbarazzante dei vibratori facebook