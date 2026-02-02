I penalisti | Carceri sovraffollate serve una soluzione dignitosa

I penalisti di Lecce tornano a denunciare le condizioni delle carceri sovraffollate. In un appello diretto, chiedono soluzioni dignitose per i detenuti e sottolineano come le strutture siano ormai al limite. La situazione resta critica, e la richiesta di intervento si fa sempre più urgente.

La denuncia del presidente di Camera penale di Brindisi Ladislao Massari, durante la cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario. Nel 2025, 80 suicidi nei penitenziari italiani, 4 nel nostro distretto. Critiche al clima della campagna referendaria LECCE – Un appello accorato per i diritti dei più deboli e una denuncia senza mezzi termini sulle condizioni delle carceri. Sono questi i temi centrali dell'intervento del presidente di Camera penale di Brindisi Ladislao Massari, che durante la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario ha preso la parola anche in rappresentanza dei presidenti di Camera penale di Lecce e Taranto.

