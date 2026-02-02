I membri dell’Authority nata per proteggere la privacy dei cittadini sono sotto inchiesta per aver usato la carta di credito ufficiale per spese private

I membri dell’Authority incaricata di tutelare la privacy dei cittadini sono finiti sotto inchiesta. Secondo le accuse, hanno usato la carta di credito ufficiale per spese private: viaggi in classe business, trasferte costose in hotel di lusso, cene di rappresentanza e anche servizi come lavanderia e palestra. Le indagini stanno cercando di chiarire se ci siano state irregolarità nell’utilizzo dei fondi pubblici.

Viaggi in classe business, trasferte da decine di migliaia di euro con prenotazioni in alberghi a cinque stelle, cene di rappresentanza in ristoranti di lusso, ma anche servizi di lavanderia e appuntamenti in palestra. I componenti dell'ufficio del Garante della Privacy – il presidente Pasquale Stanzione e i componenti del Collegio Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza (che si è dimesso) – avevano a disposizione una carta di credito destinata alle spese ufficiali che veniva in realtà utilizzata anche per quelle personali.

