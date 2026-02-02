I membri dell’Authority nata per proteggere la privacy dei cittadini sono sotto inchiesta per aver usato la carta di credito ufficiale per spese private

Da iodonna.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I membri dell’Authority incaricata di tutelare la privacy dei cittadini sono finiti sotto inchiesta. Secondo le accuse, hanno usato la carta di credito ufficiale per spese private: viaggi in classe business, trasferte costose in hotel di lusso, cene di rappresentanza e anche servizi come lavanderia e palestra. Le indagini stanno cercando di chiarire se ci siano state irregolarità nell’utilizzo dei fondi pubblici.

V iaggi in classe business, trasferte da decine di migliaia di euro con prenotazioni in alberghi a cinque stelle, cene di rappresentanza in ristoranti di lusso, ma anche servizi di lavanderia e appuntamenti in palestra. X Leggi anche › Dalle foto delle recite a scuola alle chat di classe, le nuove regole del Garante per la privacy I componenti dell’ufficio del Garante della Privacy – il presidente Pasquale Stanzione e i componenti del Collegio Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza (che si è dimesso) – avevano a disposizione una carta di credito destinata alle spese ufficiali che veniva in realtà utilizzata anche per quelle personali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

i membri dell8217authority nata per proteggere la privacy dei cittadini sono sotto inchiesta per aver usato la carta di credito ufficiale per spese private

© Iodonna.it - I membri dell’Authority nata per proteggere la privacy dei cittadini sono sotto inchiesta per aver usato la carta di credito ufficiale per spese private

Approfondimenti su Authority Privacy

I sospetti favori a Meta, le tessere Ita e la carne a spese dell’Authority: ecco perché i membri del Garante privacy sono indagati per peculato e corruzione

Sono state avviate indagini per sospetti di peculato e corruzione nei confronti di alcuni membri del Garante privacy, tra cui il presidente Pasquale Stanzione e altri componenti del collegio.

“Omissioni, ritardi e sanzioni dubbie”: il Garante della Privacy finisce sotto inchiesta dopo 3 esposti. Le accuse all’Authority

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Authority Privacy

Argomenti discussi: Il Garante della Privacy nella tempesta; Report, il tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro del Garante per la privacy; Authority di Ravenna nomina Organismo di partenariato; Ranucci, annullata sanzione del Garante sul caso Sangiuliano: Legittimo trasmettere l'audio tra l'ex ministro e la moglie.

i membri dell authorityNominati i componenti dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità PortualeFrancesco Benevolo completa un nuovo passo verso la piena operatività dell’Ente: l’Organismo, consultivo e quadriennale, riunirà per la prima volta il 4 febbraio tutti i principali stakeholder del por ... ravenna24ore.it

Privacy: Bonelli, 'emendamento per decadenza authority, destra lo voti'Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Se avessero dignità e rispetto delle istituzioni, i membri dell’Authority per la privacy si sarebbero dimessi di fronte a uno scandalo che ha evidenziato l’uso di soldi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.