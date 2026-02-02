I libri scelti da Internazionale 

La selezione di libri di Internazionale include titoli come La porta dell’alba di William Sloane e Un fiume di ombre di Rebecca Solnit. Le recensioni della stampa straniera sono positive e indicano che queste letture potrebbero interessare chi cerca storie avvincenti e approfondimenti.

L’amore per i libri di William Sloane (1906-1974) andava oltre l’editoria e la pubblicazione. Negli anni trenta scrisse anche un romanzo straordinario, La porta dell’alba (1939), lavorandoci soprattutto nei fine settimana e la sera. Sebbene Sloane fosse un grande appassionato di fantascienza questo non è, in senso stretto, un romanzo di fantascienza. È una buona storia, che si può leggere anche solo per piacere, ma ciò che la rende davvero affascinante e la porta a un livello più alto è la sua completa (e piuttosto disinvolta) indifferenza per i confini di genere. Il romanzo contiene certamente elementi fantascientifici: Julian Blair tenta di mettersi in contatto con la moglie morta attraverso una macchina alimentata dall’elettricità, costruita appositamente (anche se, per sicurezza, tiene a portata di mano una medium). 🔗 Leggi su Internazionale.it

