Gregorio Fois storia vera di Cuori | chi era il sensitivo di Torino è esistito nella realtà

Gregorio Fois, il sensitivo di Torino, è una figura reale che ha ispirato il personaggio della fiction Cuori. La sua storia ha attirato l’attenzione per le sue capacità extrasensoriali, che hanno lasciato molti senza parole. Fois, che ha vissuto nella città piemontese, aveva una reputazione di uomo che riusciva a prevedere eventi futuri, suscitando curiosità tra amici e conoscenti. Durante la sua vita, alcune persone hanno testimoniato di aver ricevuto sue previsioni precise, rendendo la sua figura ancora più misteriosa.

Gregorio Fois storia vera del sensitivo di Torino nella fiction Cuori. Giulio Scarpati entra in Cuori 3 interpretando un personaggio completamente nuovo e molto particolare: Gregorio Fois, un sensitivo enigmatico destinato a sconvolgere gli equilibri dell'ospedale Le Molinette. Il suo arrivo crea tensione e curiosità tra i protagonisti, influenzando dinamiche personali e professionali. Ma è esistito nella realtà? C'è una storia vera? Ecco chi era Gregorio Fois il sensitivo di Cuori e a chi si ispira nella realtà Gregorio Fois è esistito nella realtà, l'ispirazione a Gustavo Rol. Gustavo Adolfo Rol (1903–1994) è stato uno dei personaggi più enigmatici del Novecento italiano: un sensitivo torinese noto per presunti "poteri" che affascinarono artisti, politici e intellettuali, ma che non furono mai dimostrati scientificamente.