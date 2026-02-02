Giulio Regeni - Tutto il male del mondo | raccontare con forza il martirio di un ragazzo

Un nuovo documentario di Simone Manetti ripercorre gli ultimi giorni di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso in Egitto nel 2016. Il film mette in evidenza le difficoltà di ottenere verità e giustizia, e mostra con forza il dramma di un ragazzo che ha pagato con la vita il suo impegno. La ricostruzione delle sue ultime ore cerca di fare luce su un caso ancora aperto, lasciando aperte molte domande senza risposta.

La ricostruzione della scomparsa di Giulio Regeni in Egitto nel documentario di Simone Manetti, che fa luce sul caso ancora in attesa di giustizia. "La paranoia è ciò che differenzia una democrazia da un regime autoritario" per dirla con le parole dell'ex ministro Minniti. La paranoia del governo egiziano ha sancito la condanna a morte di Giulio Regeni, ma per stabilirlo ci sono voluti dieci anni, 28 udienze e 17 mesi di processo. E ancora non è stato raggiunto un verdetto, visto che il procedimento è stato sospeso lo scorso ottobre. A ricostruire le tappe del cammino di Regeni fino a quel maledetto 25 gennaio 2016, giorno del suo rapimento, è ora il documentario di Simone Manetti, Giulio Regeni - Tutto il male del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Domani, 25 gennaio, debutta in anteprima nazionale

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

