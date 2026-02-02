Emanuela Codebò parla dopo l’addio a Uomini e Donne | le rivelazioni

Dopo aver lasciato il suo ruolo nel dating show, Emanuela Codebò si è aperta ai microfoni di Casa Lollo. La ex dama del Trono Over ha raccontato cosa ricorda di più della sua esperienza, senza filtri e senza giri di parole.

L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, Emanuela Codebò, è tornata a parlare della sua esperienza nel dating show ai microfoni di Casa Lollo, il format di Lorenzo Pugnaloni. Nel corso della chiacchierata, Emanuela ha ripercorso la sua breve frequentazione con Federico Mastrostefano, spiegando perché ha scelto di chiudere. Ma non si è fermata qui: ha detto la sua anche sul triangolo Gemma Galgani – Mario Lenti – Magda e ha rivelato un interesse tenuto nascosto per un cavaliere. Cognome, età e lavoro di Emanuela Codebò Uomini e Donne news: l’intervista d Emanuela dopo l’abbandono. Durante l’intervista a Casa Lollo, Emanuela Codebò ha fatto un bilancio della sua avventura a Uomini e Donne, raccontando cosa ha vissuto in studio e cosa l’ha portata a prendere le distanze. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

