Dopo Il Sindaco ascolta ad Atrani parte anche Sindaco per un Giorno

Questa mattina ad Atrani è partito il progetto “Sindaco per un Giorno”. È il primo passo per far sentire i cittadini coinvolti nelle decisioni del Comune più piccolo d’Italia. Il sindaco ha ascoltato le proposte e le esigenze di chi vive in questo paesino, dando loro la possibilità di partecipare attivamente alla vita amministrativa. Un modo per rafforzare la democrazia, anche in un Comune minuscolo.

Atrani è il Comune più piccolo d’Italia, ma qui si sta lavorando perché la democrazia sia vissuta ogni giorno dai cittadini. Dopo l’avvio dell’iniziativa “Il Sindaco ascolta”, che ha aperto un canale stabile di dialogo tra cittadini e istituzioni, l’Amministrazione comunale compie un passo ulteriore e presenta “Sindaco per un Giorno – Atrani cresce con la voce di tutti”. «Ascolto, dialogo, partecipazione non sono parole di circostanza – sottolinea il Sindaco Michele Siravo – ma impegni che abbiamo assunto davanti alla comunità. Con “Il Sindaco ascolta” abbiamo creato un luogo di confronto. Con “Sindaco per un Giorno” apriamo le porte della Casa comunale per far vivere in prima persona cosa significa amministrare, quali sono le responsabilità, le difficoltà, ma anche la passione del servizio pubblico».🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Atrani Piccolo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Atrani Piccolo

Argomenti discussi: Mario Calabresi, potenziale candidato sindaco di Milano, all'incontro pd: Questa città è attrattiva ma non è più accogliente; Respira e ascolta, a Besozzo una domenica della gentilezza; Il PD ascolta Modica: a Marina di Modica incontro con residenti e operatori dopo il passaggio del ciclone Harry; Savona, il sindaco che non ascolta nessuno.

Dopo Il Sindaco ascolta, ad Atrani parte anche Sindaco per un GiornoAtrani è il Comune più piccolo d’Italia, ma qui si sta lavorando perché la democrazia sia vissuta ogni giorno dai cittadini. Dopo l’avvio dell’iniziativa Il Sindaco ascolta, che ha aperto un canale ... salernotoday.it

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il videoNonostante gli avessero chiesto di restare, il filosofo alla fine ha ceduto. All'evento organizzato dal Pd, l'ex sindaco di Venezia ha resistito finché è arrivata la segretaria dem. Poi però lo sconfo ... open.online

Le parole del sindaco di Bari dopo aver rinnovato la tessera dell'Anpi, l'associazione dei partigiani - facebook.com facebook

Bari, dopo la denuncia alla Gazzetta il sindaco incontra Giuseppe, lo studente disabile: «Diritto all'inclusione non negoziabile» x.com