Danilo Gurgone della pizzeria al Settimo di Collecchio ha partecipato a Petra Hub Pizza Challenge

Danilo Gurgone, pizzaiolo della Pizzeria Al Settimo a Collecchio, ha preso parte al Petra Hub Pizza Challenge. L’evento ha riunito diversi pizzaioli pronti a mettere in mostra le loro capacità e la loro creatività, usando farine Petra. Gurgone ha preparato le sue pizze davanti a una giuria di esperti, sfoggiando tecnica e originalità. La sfida si è svolta tra gusti e ingredienti innovativi, con l’obiettivo di valorizzare la qualità degli impasti.

Danilo Gurgone di Pizzeria Al Settimo di Collecchio ha partecipato a Petra Hub Pizza Challenge, il contest pensato per esaltare la qualità e la creatività dei pizzaioli attraverso l'uso delle farine Petra. La finale si è svolta domenica 18 gennaio a SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, la manifestazione di Italian Exhibition Group che mette al centro della scena la tecnologia come elemento chiave per lo sviluppo e l’innovazione in tutte le filiere rappresentate: Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza. Danilo Gurgone ha partecipato con la sua “Duchessa di Parma”, un incontro raffinato tra dolce, sapido e aromatico che racconta Parma in ogni morso: è così che presenta una pizza ispirata all’eleganza e alla tradizione del territorio parmense.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Collecchio Petra Pordenone è di nuovo sul podio al Mondiale Pizza Doc: doppio premio per la Pizzeria Lo Sgarro Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Collecchio Petra Argomenti discussi: Il pizzaiolo cosentino Alberto Pirri protagonista al Petra Hub Pizza Challenge; GRANDE SUCCESSO PER I CONTEST DI PETRA MOLINO QUAGLIA TENUTISI AL SIGEP WORLD: BISCOTTI REVOLUTION E PETRA HUB PIZZA CHALLENGE.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.