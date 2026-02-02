Come pulire la teglia senza rovinarla | il segreto naturale delle nonne che nessuno conosce

In cucina, molte nonne usano un metodo naturale per pulire le teglie senza rischiare di rovinarle. Basta un po’ di bicarbonato, aceto e acqua calda, mescolati insieme e lasciati agire. In pochi minuti, le incrostazioni si staccano e la teglia torna brillante. È un trucco semplice che chiunque può provare, senza prodotti chimici aggressivi.

Pulire la teglia del forno è un'operazione fondamentale in cucina, ma spesso può trasformarsi in un compito arduo, soprattutto quando si presentano incrostazioni di grasso o residui di cibo bruciati. La manutenzione corretta e regolare delle teglie non solo preserva l'efficacia della cottura, ma garantisce anche igiene e sicurezza alimentare.

