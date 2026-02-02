Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Questa mattina è stata aggiornata la classifica marcatori della Serie A 2025-2026. Mateo Retegui, con 25 reti, si conferma in testa, ma c’è già chi lo tallona. La stagione è appena iniziata e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese e cambiamenti in vetta. I tifosi seguono con attenzione le prestazioni dei loro attaccanti, pronti a tifare per il loro goleador preferito.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.

