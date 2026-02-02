Circonvallazione di Faenza Polemica sullo spartitraffico

Questa mattina si torna a parlare dell’incidente sulla circonvallazione di Faenza, avvenuto mercoledì scorso. Un’auto ha invaso la corsia opposta, provocando un tamponamento e rallentamenti al traffico. La polemica si riaccende sulla scelta di installare i new jersey centrali nello snodo, con alcuni residenti e automobilisti che chiedono interventi più sicuri. La questione resta aperta e al centro del dibattito cittadino.

L'incidente stradale con invasione di carreggiata avvenuto nella circonvallazione di Faenza mercoledì scorso ha riacceso il dibattito sull'installazione dei new jersey centrali nell'importante snodo viario faentino. Lunga circa sei chilometri, la circonvallazione di Faenza fu progettata nel 1961 a tre corsie, poi riprogettata nel 1963 a quattro corsie con i marciapiedi, ed inaugurata nel luglio del 1968. Una ricerca dell' Università di Bologna di alcuni anni fa aveva messo in evidenza la necessità di eseguire alcuni interventi sull'infrastruttura, che il Comune per stralci e in base alle priorità ha effettivamente eseguito.

