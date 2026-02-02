Chi resta AO Lighting | Vogliamo stare in centro Deve essere valorizzato

Da ilrestodelcarlino.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una squadra di professionisti di Reggio si impegna a mantenere il centro città vivo e valorizzato. Vogliono contribuire a rendere più bello e accogliente il cuore della città con i loro progetti di illuminazione su misura, sia per interni che per esterni. L’obiettivo è far risplendere il centro e attirare l’attenzione su quello che hanno da offrire.

Un gruppo di professionisti che combinano creatività, competenza e cura dei dettagli, e che hanno scelto il cuore di Reggio per esprimere il loro grande amore per l’illuminazione - interni ed esterni – attraverso la realizzazione di progetti su misura. Questo è AO Lighting Design, guidato dai Ceo Daniel Scognamiglio e Benta Wiley, con una vision che li porti a essere punto di riferimento nel design illuminotecnico, promuovendo un futuro in cui luce, sostenibilità e tecnologia convivano in armonia. Abbiamo incontrato Daniel, il fondatore. Che cosa significa AO e da chi è composto il vostro team? "AO è la personificazione della luce nella cultura Maori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

