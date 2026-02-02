Una frase forte e diretta, quella che circola tra i testimoni di una vicenda che sta scuotendo l’opinione pubblica. Qualcuno si chiede come sia stato possibile che per anni si sia tollerato un sistema così corrotto e deviato. Le parole di chi ha assistito alla scoperta fanno pensare a qualcosa di molto più grave di semplici scandali: un vero e proprio crollo di fiducia nelle istituzioni e negli ambienti che fino a ieri sembravano inviolabili. La situazione resta tesa, e le indagini continuano a fare luce su quello che molti ora definiscono

di Marcello Foa – Il procuratore generale aggiunto statunitense Todd Blanche ha ammesso che il ministero ha escluso dagli Epstein Files le immagini che mostravano “morte, abusi fisici o ferite”. Tutto questo mentre, dalle email pubblicate, emergono crescenti riscontri su pratiche inimmaginabili, ben oltre i già orribili abusi sessuali. Si parla di bambine e bambini torturati e addirittura uccisi durante le feste — ma forse dovremmo chiamarli riti — praticati da Epstein e dai suoi ospiti. Il che è semplicemente agghiacciante, ma non sorprendente per chi abbia visto il documentario francese “Les survivantes” (Le sopravvissute). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Chi ha coperto per tutti questi anni tale schifo?”

Approfondimenti su Elité Satanica

