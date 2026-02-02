Caltanissetta Biometano come energia alternativa da fonte rinnovabile | convegno all’IIS Galilei Di
A Caltanissetta si è tenuto un convegno dedicato al biometano come fonte di energia alternativa. Organizzato dall’IIS “Galilei – Di Rocco” con Legambiente e gli ordini degli ingegneri, agronomi e forestali, l’evento ha riunito esperti e studenti per discutere delle potenzialità di questa risorsa rinnovabile. La discussione si è concentrata sulle opportunità di utilizzo e sui benefici ambientali di questa energia, puntando a promuovere un futuro più sostenibile.
A Caltanissetta si è svolto un convegno sul biometano come risorsa energetica alternativa e sostenibile, organizzato dall’Istituto IIS “Galilei – Di Rocco” in collaborazione con Legambiente e gli ordini professionali degli ingegneri, agronomi e forestali. L’evento, tenutosi nell’aula magna della scuola in via Leone XIII, ha riunito esperti, studenti e rappresentanti istituzionali per discutere il ruolo delle energie nel futuro del territorio. Il tema centrale è stato il biometano, un combustibile prodotto dalla digestione anaerobica di materie organiche, che rappresenta una soluzione concreta per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l’autosufficienza energetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Caltanissetta Biometano
FS Energy ed Edison Energia, al via la fornitura decennale di energia rinnovabile
Ultime notizie su Caltanissetta Biometano
