Calendario slittino Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Manca poco all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le cerimonie di apertura sono previste per questa sera, mentre le prime gare si svolgeranno già nelle prossime ore. Le televisioni trasmetteranno in diretta gli eventi principali, e molti appassionati si preparano a seguire le competizioni in streaming o in TV. I volontari e gli organizzatori sono già al lavoro per garantire che tutto fili liscio, mentre gli atleti arrivano in città pronti a dare il massimo.

Il count-down si sta per concludere e, infatti, mancano ormai poche ore al via ufficiale degli attesissimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo Torino 2006 il nostro Paese torna grande protagonista degli sport invernali per una manifestazione che, nelle speranze, potrebbe andare davvero a segnare una pagina epica dello sport. Tra questi, pensando agli eventi da budello, ci sarà grande attenzione sullo slittino. Quali saranno gli azzurri al via della manifestazione con i Cinque Cerchi? Sulla pista intitolata ad Eugenio Monti di Cortina vedremo in azione Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner per quanto riguarda gli uomini, quindi Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer e Sandra Robatscher nella squadra femminile.

