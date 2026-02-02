Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Stasera alle 20:00 si chiude ufficialmente il calciomercato invernale. Il Milan tiene d’occhio le ultime trattative, acquisti e cessioni in tempo reale, sperando di chiudere qualche operazione importante prima della fine. I tifosi sono in attesa di scoprire se la società riuscirà a rinforzare la squadra o se dovrà accontentarsi di quello che ha.

Stasera, alle ore 20:00, chiuderà il calciomercato invernale: ecco, LIVE, tutti i movimenti del Milan fino al gong finale della sessione. Tutto ciò che c'è da sapere sui rossoneri in tempo reale, in entrata e in uscita.

