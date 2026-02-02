Un bambino di cinque anni si trova in ospedale dopo essere stato accoltellato da un uomo che aveva precedenti. La polizia ha arrestato il sospettato, un uomo richiedente asilo, che ha colpito diverse persone nel giro di poche ore. I genitori del piccolo chiedono ora di fare chiarezza e di ottenere risarcimenti, accusando le autorità di non aver vigilato abbastanza sul sospettato prima dell’attacco. La vicenda ha scosso la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone più a rischio.

Una scia di sangue e terrore. In poche ore Somane Duula accoltellò 5 persone, 4 donne e un bambino. Il più grave fu proprio il piccolo Tamin: un fendente gli recise la carotide, rischiò di morire e venne operato d’urgenza. Eppure Tamin, che dovrà continua le cure per anni, non ha avuto un solo euro di risarcimento. Ma la famiglia chiede i danni alla Prefettura e alla Croce Rossa, perché sapevano che Duula era pericoloso "eppure non vigilarono su di lui". Impossibile dimenticare quella maledetta giornata. Era l’11 settembre 2021. Duula, ferì 2 donne controllori sul bus a Miramare e poi, durante la fuga, altre 3 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo accoltellato da un profugo. I genitori chiedono i danni a Prefettura e Croce rossa: "Non hanno vigilato su di lui"

