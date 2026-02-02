Azione nei territori nasce il format per riportare la politica tra le persone | il primo incontro a Manoppello

A Manoppello si è tenuto il primo incontro di “Azione nei territori”, il nuovo format lanciato dal partito per avvicinare la politica alle persone. L’obiettivo è ascoltare le comunità locali e parlare direttamente con i cittadini, senza filtri. L’appuntamento ha visto partecipanti di diverse età e provenienze, tutti desiderosi di condividere idee e preoccupazioni. La giornata si è concentrata su dialogo e confronto aperto, cercando di portare la politica tra la gente, in modo semplice e concreto.

Un appuntamento basato sull'ascolto, perché "solo dai territori possono emergere indicazioni utili per costruire politiche serie" Riportare la politica tra le persone, partendo dai territori e dall'ascolto delle comunità locali. Con questa finalità Azione lancia un nuovo format, dal titolo "Azione nei territori", che prevede incontri e confronto diretto con i cittadini. Il primo appuntamento si è svolto domenica 1 febbraio a Manoppello Scalo, promosso dalla segreteria provinciale di Azione Pescara. "Il lavoro politico – aggiunge Pietrolungo – deve partire dai problemi reali delle persone. Riportare la politica tra i cittadini è l'unico modo per costruire soluzioni credibili e durature".

