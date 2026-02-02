Assegno unico 2026 rinnovo automatico e aumenti | quando serve il nuovo Isee

L’Inps ha confermato che nel 2026 l’Assegno unico si rinnova automaticamente per chi ha già una domanda approvata. Questo significa che le famiglie che hanno già ricevuto l’assegno negli anni passati non devono rifare la domanda, a meno che non ci siano cambiamenti nella situazione economica o nel nucleo familiare. Per chi si trova in questa condizione, il pagamento continuerà senza interruzioni, anche se nel frattempo arriveranno eventuali aggiornamenti sugli importi o sui requisiti. Solo chi presenta una prima richiesta o ha modificato la propria situazione dovrà rif

Se non è il primo anno di domanda, l’Assegno unico si rinnova automaticamente nel 2026. Lo ha confermato l’Inps con la circolare del 30 gennaio, nella quale mette nero su bianco una pratica che si sta ripetendo anno dopo anno: chi ha una domanda già in stato “accolta” non dovrà fare una nuova richiesta per l’Assegno unico e universale per i figli a carico. Questo significa che la prestazione viene erogata d’ufficio, ma con alcune eccezioni. L’Inps ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2026 gli importi e le soglie Isee sono stati rivalutati dell’1,4% in base all’inflazione secondo i dati Istat. Questo vuol dire che nel 2026, a partire da marzo, ci saranno importi più alti per gli assegni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

