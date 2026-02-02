Assegno unico 2026 | ecco i chiarimenti sulla presentazione della domanda e sull' aggiornamento degli importi

L’INPS ha pubblicato una circolare con chiarimenti sulla domanda dell’Assegno Unico 2026. Chi ha già inoltrato la richiesta negli anni passati può stare tranquillo: le domande in stato “accolta” restano valide anche quest’anno. L’ente ha anche comunicato gli importi aggiornati e le soglie ISEE, spiegando come funzioneranno le maggiorazioni. È il momento di verificare se ci sono novità o modifiche da considerare per la richiesta 2026.

L'INPS, con la circolare n.7 del 30 gennaio 2026, conferma la validità in continuità delle domande di Assegno Unico Universale (AUU) in stato "accolta" presentate negli anni precedenti al 2026 e, relativamente al medesimo anno, comunica i valori degli importi e delle maggiorazioni dell'AUU, nonché le relative soglie ISEE. Per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato "accolta ". La prestazione sarà erogata d'ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta. Gli importi e le soglie ISEE sono stati rivalutati dell'1,4% in base all'inflazione ISTAT.

