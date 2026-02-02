Questa mattina, in una piccola cucina di periferia, una donna si siede in silenzio, ascoltando senza rispondere. L’amore, come racconta il mito di Eco e Narciso, non è più solo una storia antica: si trasmette ogni giorno nelle azioni più semplici e nelle parole che non vengono mai dette. È un processo che può diventare pericoloso, quando si rinuncia alle frasi, alle domande e, infine, ai desideri, lasciando spazio solo al silenzio.

C ome il mito di Eco e Narciso rivela quando l’amore diventa perdita di voce. Questo mito non è solo una storia antica: è una scena che si ripete ogni giorno, nelle cucine all’alba, nei messaggi non inviati, nelle conversazioni in cui una donna ascolta molto e dice poco. È un mito sorprendentemente pratico, perché parla di un segnale preciso: il momento in cui l’amore comincia a toglierci la voce. Eco perde la voce non tutta insieme. La perde a pezzi. Prima rinuncia all’inizio delle frasi, poi alle domande, infine ai desideri. È un processo silenzioso, e proprio per questo pericoloso. Nella vita quotidiana accade quando, per “non creare problemi”, smettiamo di dire ciò che sentiamo davvero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - All'inizio si rinuncia alle frasi, poi alle domande, infine ai desideri. È un processo pericoloso

