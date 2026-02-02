Addio Francesco Fazio l’artista fabbro del Saronnese

Se n’è andato Francesco Fazio, l’artista e fabbro che ha fatto la storia del Saronnese. A 67 anni, l’artista ha perso la vita, lasciando un vuoto nel mondo dell’arte locale. Per anni, ha trasformato il suo laboratorio di Saronno in un punto di riferimento per chi amava il ferro e le creazioni fatte a mano. La sua scomparsa colpisce tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e apprezzare il suo lavoro.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 33 anni, di nazionalità. Don Alberto Ravagnani, giovane prete influencer ha deciso di lasciare il sacerdozio. È una notizia. Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Addio Francesco Fazio, l’artista fabbro del Saronnese Approfondimenti su Francesco Fazio Omaggio a Ornella Vanoni: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Celebrano la Grande Artista Addio a Ornella Vanoni: da Fabio Fazio a Vasco Rossi, l’abbraccio del mondo dello spettacolo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Francesco Fazio Argomenti discussi: Addio a Francesco Fazio, l’artista che tra Saronno e Gerenzano ha dato un’anima artistica a ferro e corten; Addio Francesco Fazio: con ilSaronno ha creato il leggio Progresso al Mils; Addio a Francesco Fazio, il cordoglio del comune di Gerenzano; I più letti di ieri: addio all’artista Fazio, incidente a Origgio e novità alla primaria Ignoto Militi. Addio Francesco Fazio, l’artista fabbro del SaronneseIl mondo dell’arte locale perde una figura che, negli anni, aveva saputo lasciare un segno profondo. A 67 anni è venuto a mancare Francesco Fazio, ... ilnotiziario.net I più letti di ieri: addio all’artista Fazio, incidente a Origgio e novità alla primaria Ignoto MilitiSARONNO - Tra le notizie più lette di ieri, sabato 1 febbraio, l’addio all’artista Francesco Fazio ha commosso la comunità locale, mentre un grave ... ilsaronno.it #Trivigliano e #TorreCajetani in lacrime per l’addio a Francesco Latini, il quindicenne tragicamente scomparso nella giornata di venerdì dopo un incidente con la sua bicicletta. Le comunità delle due città si stringono intorno a un dolore straziante Leggi su: ww facebook Gairo, addio a Francesco Deiana: aveva 102 anni, fu testimone della deportazione ebrea x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.