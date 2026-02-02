A Milano-Cortina il Manifesto della prevenzione | Ogni movimento conta

A Milano-Cortina è stato presentato il Manifesto della prevenzione, intitolato “Ogni movimento conta”. La campagna, promossa dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro con il patrocinio del ministero della Salute, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di muoversi di più per ridurre il rischio di tumori. Oggi, nel corso di un evento pubblico, sono stati illustrati gli obiettivi di questa iniziativa che invita tutti a fare piccoli e grandi passi per la salute.

(Adnkronos) – Contro i tumori "ogni movimento conta". Ed è proprio questo il titolo del Manifesto della prevenzione siglato oggi, voluto e ideato da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, con il patrocinio del ministero della Salute, di Fondazione Milano Cortina 2026 ed Esselunga come primo firmatario. La firma in concomitanza con l'avvio dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e in prossimità del World Cancer Day del 4 febbraio, riaffermando il valore dello sport come motore di salute, prevenzione e inclusione. Il Manifesto della prevenzione nasce per diffondere una cultura della prevenzione accessibile, inclusiva e sostenibile, promuovendo comportamenti e scelte consapevoli per ridurre i principali fattori di rischio oncologici modificabili, si legge in una nota.

