A cosa sono servite davvero le sanzioni europee e italiane contro l' Iran

Le tensioni tra l’Unione europea e l’Iran sono arrivate a un punto critico. Bruxelles ha deciso di mettere i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, provocando la reazione di Teheran. L’Iran ha subito convocato gli ambasciatori europei per protestare contro questa mossa, che definisce “un errore”. La situazione si fa sempre più difficile e le sanzioni finora adottate sembrano aver avuto effetti limitati.

La pressione sull'Iran si è accentuata dopo la sanguinosa repressione dell'ondata di proteste cominciata alla fine di dicembre. Ma le misure restrittive in vigore da decenni hanno eroso la qualità di vita degli iraniani I rapporti tra Unione europea e Iran stanno raggiungendo il minimo storico nelle ultime ore. Dopo che Bruxelles ha designato i pasdaran come un'organizzazione terroristica, Teheran ha convocato gli ambasciatori europei presenti nella Repubblica islamica per la scelta dell'Ue definito "un errore strategico" e "un insulto all'Iran".

Le tensioni tra Stati Uniti e Europa in ambito commerciale sono in aumento, con Washington che minaccia misure restrittive e Bruxelles che cerca dialogo.

"C'è un assetto di guerra intorno all'Iran, ma sappiamo che ci sono molte ragioni per non fare la guerra, perchè un intervento in Iran armato cosa potrebbe portare" @la_kuzzo a #CTCF x.com

Torna a parlare di Medio Oriente il Presidente USA, Donald Trump: "L'Iran sta parlando con noi e vedremo se possiamo fare qualcosa, altrimenti vedremo cosa succede". Lo ha detto il tycoon a Fox, ribadendo che una "grande flotta" si sta dirigendo nell'area, facebook