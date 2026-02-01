Zona logistica semplificata Tutti i vantaggi

La Commissione Attività Produttive ha organizzato il secondo incontro sulla zona logistica semplificata. Filippo Badiali, presidente della commissione, ha spiegato i vantaggi per le imprese e le opportunità che questa iniziativa può portare. L’obiettivo è rendere più facile e rapido il lavoro delle aziende che operano in questa zona, riducendo burocrazia e tempi di attesa. La discussione continua, con l’intento di arrivare a decisioni concrete presto.

Zona logistica semplificata: secondo incontro promosso dal presidente della Commissione Attività Produttive Filippo Badiali. Credito d'imposta, semplificazioni e risorse certe: un'opportunità strategica per le imprese "Ho promosso e coordinato un importante incontro di approfondimento sulla Zls, con l'obiettivo di entrare nel merito operativo e concreto delle opportunità offerte dallo strumento e delle azioni necessarie per renderlo pienamente fruibile dalle imprese del territorio. Alla seduta hanno partecipato Pierlio Baratta, rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'interno del comitato di Indirizzo della Zls Toscana, e Fabio Squassoni, delegato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel medesimo Comitato.

