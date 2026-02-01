Visita guidata esclusiva al mosaico romanico del Duomo

Domenica 8 marzo, alle 15, la Cattedrale di Santa Maria Assunta apre le sue porte per una visita guidata speciale. I visitatori potranno ammirare il mosaico romanico dell’antico presbiterio, un pezzo di storia che normalmente non è accessibile. La visita si svolgerà su turni e permetterà di scoprire un tesoro nascosto della Cattedrale, testimone di un passato lontano.

Domenica 8 marzo, a partire dalle ore 15 su turni, nella la Cattedrale di Santa Maria Assunta, sarà possibile vedere lo straordinario mosaico dell'antico presbiterio, testimonianza della Cattedrale precedente, che verrà esposto al pubblico.Contributo minimo suggerito: 15 euro non iscritti, 10.🔗 Leggi su Novaratoday.it

