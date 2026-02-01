Usa pesanti nevicate sulla città di Savannah in Georgia

Nel sud-est degli Stati Uniti, Savannah si è riscoperta sotto una coltre di neve pesante, una situazione insolita per questa zona. Le temperature sono scese sotto zero, lasciando a lungo senza corrente decine di migliaia di abitazioni e aziende colpite da un’altra forte tempesta di ghiaccio la settimana scorsa. La neve sta creando disagi e rallenta la vita quotidiana in città.

Forti nevicate nel sud-est degli Usa e temperature gelide in gran parte della costa orientale sabato, mentre decine di migliaia di case e aziende sono rimaste senza elettricità dopo essere state colpite da un’altra tempesta di ghiaccio la scorsa settimana. Secondo un meteorologo, circa 240 milioni di persone sotto allerta per il freddo e per le tempeste invernali. Il freddo gelido avrebbe dovuto raggiungere anche la Florida. Alcune zone non abituate alla neve si preparavano a ricevere diversi centimetri di neve entro domenica. Il freddo sotto lo zero è previsto fino a febbraio, con forti nevicate nelle Caroline, in Virginia e nella Georgia nord-orientale durante il fine settimana, con accumuli fino a 30 centimetri in alcune zone della Carolina del Nord. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, pesanti nevicate sulla città di Savannah in Georgia Approfondimenti su Savannah Georgia Nevicate a quote molto basse nel Cesenate, disagi lungo la E45: i mezzi pesanti restano bloccati Nevicate a quote molto basse nel Cesenate, disagi lungo la E45: mezzi pesanti bloccati in sosta nel parcheggio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Savannah Georgia Argomenti discussi: Usa, pesanti nevicate sulla città di Savannah in Georgia; Allerta Meteo USA, il Ciclone Bomba flagella la East Coast: neve e gelo mai visti prima dalle Caroline alla Florida; Tempesta invernale paralizza gli Stati Uniti: New York ricoperta dalla neve. Il video spettacolo con il drone; Allerta Meteo USA, incubo bianco sulla costa est: nel weekend si scatena il Bomb Cyclone, tutti i DETTAGLI. Tempesta di neve si abbatte sul sud degli Usa, cancellati migliaia di voli: 750 incidenti stradaliUna potente tempesta di neve ha colpito gli Stati del sud degli Usa costringendo le autorità a cancellare quasi 2.500 voli e ostacolando la circolazione stradale in regioni non abituate a condizioni i ... msn.com Aeroporti bloccati: tempesta invernale scarica forti nevicate sulla Carolina del NordMaltempo, tra i 10 e i 15 centimetri di neve nella zona di Raleigh-Durham. Gli Usa travolti dal freddo e gelo con l'arrivo di aria artica da nord ... rainews.it Il presidente Usa minaccia l’Europa di «pesanti ritorsioni» se volesse disfarsi di asset americani. Ma i segnali di una crescente sfiducia degli investitori internazionale a fronte delle politiche erratiche della Casa Bianca si stanno moltiplicando. Intanto l’oro tocc - facebook.com facebook ULTIM'ORA Tempesta negli USA: 30 morti, ancora disagi nei trasporti La violenta tempesta che sta colpendo gli USA, oltre a blackout diffusi e pesanti disagi, ha causato 30 morti. Circa due terzi del Paese sono interessati da temperature sotto lo zero, con Mi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.