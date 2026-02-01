Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Oggi le notizie sul calcio internazionale arrivano da tutto il mondo. La redazione di Calcio News 24 raccoglie gli aggiornamenti più recenti, con eventi importanti e novità dai campi di FIFA e UEFA. Gli appassionati non devono perdere tempo: tutte le informazioni più fresche sono disponibili ora, aggiornate ora dopo ora.
Calciomercato Parma, prende quota l’idea Strefezza: i crociati ora accelerano per chiudere! Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: cosa accadrà in estate? Mercato Napoli, sprint per Zappa dopo l’infortunio di Di Lorenzo: spunta un’altra pretendente dalla Serie A! Milan, emergenza totale per Bologna: Saelemaekers ko, ansia per Pulisic. Il punto sugli infortunati Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli a Villa Stuart per un consulto medico: c’è la data degli esami strumentali Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: cosa accadrà in estate? Lookman Atltetico Madrid, è fatta per l’addio all’Atalanta! Le cifre finali: novità sulle visite mediche Immobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Leeds Arsenal 0-4: poker da sogno per Arteta, Gunners a +7 e in mini-fuga in vetta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
