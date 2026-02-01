Oggi le notizie sul calcio internazionale arrivano da tutto il mondo. La redazione di Calcio News 24 raccoglie gli aggiornamenti più recenti, con eventi importanti e novità dai campi di FIFA e UEFA. Gli appassionati non devono perdere tempo: tutte le informazioni più fresche sono disponibili ora, aggiornate ora dopo ora.

Calciomercato Parma, prende quota l’idea Strefezza: i crociati ora accelerano per chiudere! Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: cosa accadrà in estate? Mercato Napoli, sprint per Zappa dopo l’infortunio di Di Lorenzo: spunta un’altra pretendente dalla Serie A! Milan, emergenza totale per Bologna: Saelemaekers ko, ansia per Pulisic. Il punto sugli infortunati Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli a Villa Stuart per un consulto medico: c’è la data degli esami strumentali Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: cosa accadrà in estate? Lookman Atltetico Madrid, è fatta per l’addio all’Atalanta! Le cifre finali: novità sulle visite mediche Immobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Leeds Arsenal 0-4: poker da sogno per Arteta, Gunners a +7 e in mini-fuga in vetta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calcio Estero

Argomenti discussi: Calciomercato, le news del 30 gennaio; Lo Schalke perde ancora, le parole di Dzeko sono virali: Dicevano che ero malato...; La giornata del mercato: Lazio, idea Ranieri. Zätterström verso il Genoa. Fiorentina, sfuma Coppola; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due.

calcio esteroLe papere di Cech fermano i Blues di Ancelotti sul 3-3 a Stamford Bridge. Ma il Manchester fa peggio e all'Old Trafford perde con l'Aston Villa Ne approfitta l'Arsenal, che ad Anfield Road batte il ... ilgiornale.it

Calcio Estero live Sky e NOW (30 Gennaio - 2 Febbraio 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga - facebook.com facebook

TV - Calcio estero: Premier League, Bundesliga e Ligue 1 live su Sky e in streaming su NOW dal 23 al 26 novembre ift.tt/lPrd0ch x.com