Trieste tra le città italiane dove si consuma più ecstasy

Trieste si piazza ai vertici in Italia per il consumo di ecstasy, con numeri che preoccupano le forze dell’ordine. Negli ultimi mesi, il uso di ketamina è salito drasticamente, creando allarme tra gli abitanti e le autorità locali. Le forze di polizia stanno intensificando i controlli per contrastare questa diffusione.

Le analisi delle acque di scarico dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, che ha stilato il rapporto 2025, poi depositato in Parlamento Trieste ai vertici in Italia per il consumo di ecstasy, e aumenta vertiginosamente anche il consumo di ketamina. Lo dimostrano le analisi delle acque di scarico dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, che ha stilato il rapporto 2025, poi depositato in Parlamento, per conto del dipartimento antidroga della presidenza del consiglio. Come riporta il Tgr Rai Fvg, dal report risulta in controtendenza il consumo di cannabis, uno dei pochi casi in Italia.

Trieste si trova tra le città europee con i livelli di inquinamento atmosferico più elevati.

