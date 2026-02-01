Togli subito queste cose dall’ingresso rovinano l’energia e l’ordine della tua casa

Entrare in casa senza ingombri o cose superflue aiuta a mantenere l’ordine e un’atmosfera più tranquilla. Basta eliminare subito ciò che rovina l’energia all’ingresso, come oggetti inutili o ingombranti. Togliere queste cose aiuta a creare un ambiente più pulito e rilassante, dove si può respirare meglio e sentirsi subito a proprio agio.

Varcare la soglia di casa dovrebbe essere un momento di puro sollievo, una transizione dolce che ci separa dal caos esterno per immergerci in un'atmosfera di serenità. L'ingresso, che sia un piccolo corridoio o un ampio open space, funge da vero e proprio "biglietto da visita" dell'intera abitazione. Spesso però, nel tentativo di renderlo funzionale, finiamo per trasformarlo in un luogo caotico che respinge l'energia positiva invece di accoglierla. Curare questo spazio non è solo una questione di estetica, ma un modo per definire lo stato d'animo con cui viviamo le nostre stanze. Uno degli errori più comuni riguarda la scelta della luce.

