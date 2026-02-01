Sinistra divisa tra appello alla pace e silenzio di fronte agli scontri | il dilemma delle manifestazioni

Questa mattina a Torino si è tenuta una manifestazione pro-Askatasuna che, nel pomeriggio, è degenerata in scontri tra manifestanti e polizia. Alcuni partecipanti hanno tentato di avvicinarsi alle forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e manganelli. La polizia ha fermato alcuni giovani, mentre altri sono riusciti a disperdersi. La piazza è rimasta divisa tra chi chiede pace e chi preferisce il silenzio di fronte alle violenze. Nessuno si aspettava una giornata così tesa, che ha portato ancora una

A Torino, il 31 gennaio, si è svolta una manifestazione pro-Askatasuna che ha degenerato in scontri violenti con le forze dell'ordine. Il corteo, inizialmente pacifico, è rapidamente sfociato in aggressioni, lancio di oggetti infuocati e cariche della polizia. Undici agenti sono rimasti feriti, alcune vetrine di negozi sono state distrutte, e un'intera squadra della Rai è stata colpita durante le riprese. Le immagini, diffuse in tempo reale, hanno mostrato scene di caos e violenza che hanno scosso l'opinione pubblica. Il prefetto locale aveva chiesto di modificare il percorso della manifestazione, temendo proprio un'escalation.

