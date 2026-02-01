Samira Lui nuovi obiettivi e grandi sogni | a sorpresa le parole di Gerry Scotti

Samira Lui si apre a Verissimo, parlando senza filtri della sua vita. Racconta dei sogni grandi e degli obiettivi che si è posta, tra l’amore e il lavoro. A sorpresa, arriva anche un videomessaggio di Gerry Scotti, che le fa da incoraggiamento. La sua spontaneità conquista subito il pubblico, mentre si prepara a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.

Samira Lui si racconta a Verissimo: dall’amore al lavoro, e il videomessaggio di Gerry Scotti. Samira Lui scivola nello spazio televisivo come un’idea che arriva prima del rumore. A La Ruota della Fortuna è la valletta, sì, ma chiamarla così è come definire un romanzo “un mucchio di pagine”. Samira è presenza, ritmo, controcampo emotivo. Quando parla di sé, lo fa senza filtri, ma soprattutto senza maschere. Leggi anche Antonella Fiordelisi e Giulio: celebrano l’amore, tra momenti felici ed ironici A sorpresa per Samira arriva un videomessaggio di Gerry Scotti che afferma: “Non c’è mai stato un giorno della sua vita in cui arrivando non sia venuto a dire “buongiorno Gerry” o andando via “buona sera Gerry”, chiedermi come sto, come sta la mia famiglia, sembrano piccole cose scontate ma anche tra amici, tra colleghi e l’educazione è importante, lei è molto educata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

