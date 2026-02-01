Questa sera la Cremonese ha affrontato l’Inter in un match valido per la Serie A 202526. L’Inter ha vinto 2-0 con gol di alcuni dei suoi attaccanti più esperti. La Cremonese ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. La squadra di Inzaghi sale così in classifica, mentre la Cremonese rimane in difficoltà. La partita è stata seguita in diretta dai tifosi e dagli appassionati di calcio.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cremonese Inter 0-2

Approfondimenti su Cremonese Inter

Questa sera si gioca la partita tra Cremonese e Inter, una sfida importante per la classifica di Serie A 202526.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

IN DIRETTA : Cremonese-Inter Serie A 2025| Partita LIVE PES eFOOTBALL

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie A 2025/2026 Giornata 22 : Risultati E Classifica.

Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

Serie A, vincono Milan, Napoli e Inter. Bologna-Sassuolo 1-1. HIGHLIGHTSI rossoneri piegano 3-0 il Verona a San Siro con il solito Pulisic e la doppietta di Nkunku. I partenopei battono 2-0 in trasferta la Cremonese con due gol di Hojlund. Finisce in pareggio il derby ... tg24.sky.it

Ecco a voi i risultati della 10^ giornata del Campionato Raffa Serie A 2025/2026 - facebook.com facebook