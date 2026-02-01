Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Oggi il prezzo dell’energia elettrica in Italia si muove ancora sui livelli più alti degli ultimi mesi. Sul mercato libero, il PUN, il prezzo di riferimento all’ingrosso, si attesta a valori che fanno preoccupare consumatori e aziende. La situazione rimane volatile, con il costo dell’energia che pesa sempre di più sui bilanci di famiglie e imprese.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per la compravendita di energia sulla Borsa Elettrica. Al 01 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,1176 €kWh (117,6 €MWh), segnando una fase di relativa stabilità rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che partono da questo valore, aggiungendo costi di commercializzazione, margini e servizi accessori. Il prezzo finale per il consumatore può quindi variare sensibilmente in base al contratto scelto e alle condizioni di mercato.

