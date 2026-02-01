Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso in Italia si aggira intorno ai 41,7 euro al megawattora. Oggi, 1 febbraio 2026, il mercato segna questa cifra, che corrisponde a circa 0,396 euro per metro cubo. Il valore si mantiene stabile rispetto alle ultime settimane, influenzato dall’andamento globale dei prezzi energetici.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 01 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 41,7 euroMWh, che corrisponde a circa 0,396 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione medio di 1 MWh = 10,7 Smc). Questo valore rappresenta il riferimento principale per la formazione dei prezzi del gas in Italia, sia per gli operatori che per i consumatori finali. Andamento e tendenza del PSV Analizzando l’andamento del PSV nelle ultime settimane, si osserva una fase di volatilità con un trend leggermente rialzista nell’ultima settimana di Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

