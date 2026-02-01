prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a valori che cambiano di giorno in giorno. Per chi ha bisogno di monitorare le proprie bollette, sapere quanto costa il gas è diventato un dato essenziale. Le variazioni sono frequenti e influenzano direttamente le spese delle famiglie e delle aziende.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto incide il costo della materia prima sulla bolletta permette di fare scelte più consapevoli, valutare offerte e stimare quanto si pagherà nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato di Ottobre 2025, ultimo disponibile). A questo valore si sommano i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

