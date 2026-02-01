Giorgia è apparsa in chiesa a Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, durante una crisi mistica. I suoi sostenitori sono rimasti colpiti dalla visione di un angelo biondo, ma nessuno ha notato i demoni che, nello stesso momento, si scatenavano in piazza a Torino. Lì, manifestanti hanno preso d’assalto la polizia, sfregiato edifici e mostrato un volto minaccioso, pronto a tutto pur di far sentire la propria rabbia contro lo Stato.

In piena crisi mistica, alla sinistra è apparsa Giorgia in chiesa. Sconvolti dalla visione dell’angelo biondo nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, i compagni non hanno visto i demoni che in piazza a Torino hanno assaltato la polizia, sfregiato la città, mostrato il volto di chi è pronto a uccidere i servitori dello Stato. Da anni i partitanti dell’opposizione vedono il fascismo alle porte, ma sono sempre ciechi di fronte alla violenza dei movimenti che continuano a coccolare. La storia del collettivo di Askatasuna a Torino è esemplare e non è certo singolare, la galassia dell’antagonismo è ampia, gode di supporto politico, giustificazione sociologica, copertura giornalistica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Più che agli angeli pensate ai demoni

