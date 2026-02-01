Piemonte nasce il nuovo Cup per la prenotazione di visite ed esami
In Piemonte nasce un nuovo sistema di prenotazione per visite ed esami. La regione vuole rendere più semplici le prenotazioni, aggiornando il Cup e includendo anche le strutture private accreditate. Le liste di attesa sono ancora lunghe e questa novità potrebbe aiutare a ridurle.
“Proprio perché ci siamo resi conto che l’attuale Cup era un sistema ormai superato, con limiti strutturali evidenti, abbiamo scelto di non limitarci a interventi tampone, ma di realizzare un CUP completamente nuovo, moderno e, primi in Italia, integrato con strumenti di intelligenza artificiale” ha dichiarato l’assessore alla Sanità Federico Riboldi. “La Regione – prosegue Riboldi – ha fatto una scelta chiara: superare definitivamente un modello vecchio e costruire un sistema capace di rispondere ai bisogni attuali dei cittadini, migliorando accessibilità, tempi di risposta ed efficienza complessiva del servizio”.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Piemonte Cup
Verona, cresce la prenotazione online di visite ed esami: una soluzione pratica nei giorni più frenetici dell’anno
A Verona, la prenotazione online di visite ed esami medici sta diventando sempre più diffusa, offrendo una soluzione comoda e efficiente durante il periodo natalizio.
Ultime notizie su Piemonte Cup
Argomenti discussi: Piemonte, nasce il nuovo Cup per la prenotazione di visite ed esami; A Torino nasce Il parco delle parole per leggere e incontrarsi; Premio Match Piemonte – Dal libro allo schermo: prorogata la scadenza del bando; CANAVESE – Il Canavese dice Sì: nasce il nuovo Comitato referendario.
Lavoro, in Piemonte cambia tutto: la Regione lancia le nuove piattaforme per chi assume e per chi cercaAgenzia Piemonte Lavoro manda in pensione il vecchio sistema e attiva un portale unico per incrociare domanda e offerta ... giornalelavoce.it
Nasce a Collegno il nuovo ambulatorio di Psico-oncologia presso il servizio di senologiaIl servizio offre la possibilità alle donne alle quali è stata diagnosticata una positività tumorale al seno di ottenere un sostegno psicologico. Flavio Borraso (Dg Asl To3): Un grande salto di ... quotidianosanita.it
Il Menu Degustazione Piemonte è un percorso che nasce dal territorio e ne rilegge i classici con uno sguardo attuale. Dalla battuta di vitello con cipolle agrodolci e note erbacee, ai plin, fino alla guancia di vitello brasata, profonda e avvolgente. Il finale è un o - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.